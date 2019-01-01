 الجيش الباكستاني: مقتل مدني في إطلاق نار من الجانب الهندي بكشمير - بوابة الشروق
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الجيش الباكستاني: مقتل مدني في إطلاق نار من الجانب الهندي بكشمير

إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 7:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 7:20 م

أعلنت إدارة العلاقات العامة التابعة للجيش الباكستاني مقتل مدني يبلغ من العمر 26 عامًا، في إطلاق نار من الجانب الهندي من إقليم كشمير، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة جنود هنود، في رد باكستاني على خرق وقف إطلاق النار الهندي.

وذكرت الإدارة، حسبما نقلت قناة (جيو) الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن تسعة مدنيين أيضًا -من بينهم امرأة وطفل- أُصِيبوا خلال إطلاق النار من الجانب الهندي على طول خط المراقبة بين الجانبين، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يُشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسماه ليصبح هناك شطران هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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