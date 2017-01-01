تقرير: نحو 650 ألف شخص في ألمانيا ليس لديهم مسكن

أشار تقرير ألماني إلى أن نحو 650 ألف شخص في ألمانيا لم يكن لديهم عام 2017 مسكن خاص بهم، وأن معظم هؤلاء كانوا يعيشون في مبيت اضطراري.

وحسب تقديرات رابطة العمل الاتحادية للمساعدة في العثور على مسكن، في تقريرها الذي نشرته مجموعة صحف "فونكه" اليوم الثلاثاء، فإن نحو 48 ألف شخص في ألمانيا يعيشون بلا مأوى.

وفقا للتقرير فإنه كان هناك من بين المشردين الذين تم حصرهم، أيضا، 375 ألف طالب لجوء معترف بهم، ولاجئون يعيشون في مساكن معدة للاجئين ومنشآت تم تخصيصها على مستوى الولايات الألمانية، لإيواء اللاجئين بشكل مؤقت.

وفي حالة خصم أعداد اللاجئين من الإحصاء يتبقى نحو 275 ألف إنسان، كانوا يعيشون عام 2017 بدون مسكن في ألمانيا.

تقدر الرابطة عدد الأطفال والناشئة بين الأشخاص الذين لا يمتلكون مسكنا بـ 8%، حيث كان قرابة 22 ألف طفل يعيشون عام 2017 في ألمانيا بدون مسكن.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الدراسة رسميا اليوم الثلاثاء في برلين.

كان كثير من مواطني الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي، خاصة من دول شرق أوروبا، يعيشون بين المشردين البالغ عددهم نحو 48 ألف إنسان، والذين لا يعيشون في أماكن مبيت خصصتها الدولة، بل يعيشون في الشارع.

أوضحت الرابطة في تقريرها أن "التشرد في الشوارع" تأثر بقوة من خلال الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

شددت فيرينا روزينكه، المديرة التنفيذية للرابطة، على ضرورة تخصيص نسبة من المساكن الاجتماعية للمشردين، وقالت إن هناك حاجة لـ 80 ألف إلى 100 ألف مسكن اجتماعي جديد سنويا في ألمانيا، إضافة إلى 100 ألف شقة أخرى في متناول شديدي الفقر.

ووفقا لبيانات معهد الاقتصاد الألماني فإنه تم الانتهاء عام 2018 من تجهيز 287 ألف شقة على مستوى ألمانيا، ولكن لا يزال هناك في المدن الكبيرة نقص هائل في المساكن، في حين أن هناك بيوتا غير مأهولة وفائضا في المعروض، في المدن الصغيرة وفي المناطق الريفية.

أشار الاتحاد الألماني للشركات المستثمرة في تأجير المساكن وفي العقارات، مؤخرا، إلى أنه لا يمكن توفير سوى نصف المساكن ذات الإيجار المخفض، وعدد أقل من ذلك من المساكن الاجتماعية.