سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قامت لجنة من وزاراة الشباب والرياضة اليوم بجولة تفقدية لمعاينة ستاد النادى المصرى ببورسعيد للوقوف على حالته ورفع كفأته وإعداد تقرير مبدئى تمهيداً للبدء في عملية إعادة تأهيله.

ورافق اللجنة محمود حسين نائب بورسعيد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعلى أبو سمرة مدير عام الشباب والرياضة وكان فى استقبالهم شريف مزروع وطارق هاشم عضوا مجلس الإدارة وابراهيم شتا المدير التنفيذي للنادى .

وأوصت اللجنة في تقريرها المبدئى بإعادة تأهيل الهيكل الخرسانى لكافة مدرجات الاستاد، وكذلك دراسة تثبيت منسوب المياه الجوفية و دراسة تطوير شبكة الصرف الخاصة بالاستاد، وتحديث كافة مرافق الاستاد طبقاً لمعايير الكود المستخدمة فى تطوير كافة الاستادات واعادة صياغة تطوير شبكة الدفاع المدنى والحريق وازالة المظلة الموجودة بالمدرج البحرى وتعديل شبكة الإضاءة والأعمال الكهربائية بالاستاد وتعديل موقع المدرج الشرقى وتقديم مكانه لخلف المرمى ونهاية المضمار مع إنشاء مبنى إدارى للنادى فى المساحة التى ستتواجد نتيجة تعديل الموقع وكذلك مراجعة غرفة التحكم و الانظمة وتطويرها بالشكل اللائق وأيضاً تعديل كافة مداخل الاستاد وتطبيق كافة اشتراطات ومعايير الاتحاد الدولى لكرة القدم .

يذكر أن ستاد المصري قد تم استبعاده من كأس أمم إفريقيا الأخيرة بسبب بسبب عدم جاهزية الاستاد.