السماح لـ16 قاصرا بمغادرة سفينة في ميناء إيطالي وبقاء 115 مهاجرا عالقين

سمحت السلطات لستة عشر قاصرا بمغادرة سفينة "جريجوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالي، رغم أن 115 مهاجرا ما زالوا عالقين في ميناء بلدة أوجوستا الصقلية اليوم الثلاثاء.

وترفض الحكومة الإيطالية السماح لركاب السفينة بالنزول دون ضمانات من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بأنهم سوف يستقبلون المهاجرين.

وسمحت روما للقصَّر بالنزول، في خطوة رحبت بها جمعية "Save the Children" (انقذوا الأطفال) الخيرية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء على تويتر.

وقالت المنظمة: "لكن من الضروري ضمان نزول الأشخاص الآخرين من على متن السفينة، والذين تم اختبارهم بالفعل من خلال رحلة طويلة وخطيرة".

وقد أبلغت ألمانيا المفوضية الأوروبية، التي تعمل عادة كوسيط بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي التي تبدي استعدادها لاستقبال المهاجرين، بأنها على استعداد لاستقبال الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

وقال متحدث باسم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن اتصالاتها مع "الدول الأعضاء المهتمة بالمشاركة في هذا الجهد التضامني" لا تزال مستمرة.

ووقعت مناوشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة حول كيفية توزيع المهاجرين الذين يصلون إلى التكتل بعد رحلات بحرية خطيرة.

وتريد الحكومة الإيطالية التوقف عن استقبال نسبة كبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ الدولة الواقعة جنوبي أوروبا. ورفضت روما منح سفن الإنقاذ الخاصة على وجه التحديد التصاريح لإنزال المهاجرين العالقين.