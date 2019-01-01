أمريكا تؤكد دعمها لمؤسسة النفط الليبية

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أكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جوشو هاريس، على دعم بلاده الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على وحدة ليبيا وازدهارها".

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا نشرته في حسابها على موقع "تويتر" أمس الاثنين.

وقال البيان إن هاريس ناقش، خلال اجتماع اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله جهود النهوض بقطاع الطاقة في ليبيا واستقراره لصالح جميع الليبيين.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعا مسلحا بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

كان الجيش قد شن في الرابع من شهر أبريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية".

من جانبها، دفعت حكومة الوفاق بقوات للتصدي للهجوم.