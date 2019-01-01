كوريا الجنوبية: اتفقنا مع واشنطن على تقاسم تكاليف الدفاع بطريقة عادلة

أوضحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على مناقشة تقاسم تكاليف الدفاع بطريقة "معقولة وعادلة".

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزيرة كانج قولها في جلسة عامة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد اليوم، إنه "إبان زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى سول، تم مبدئيا تبادل وجهات النظر حول تقاسم تكاليف الدفاع، لكن لم تكن هناك مشاورات بشأن مبلغ محدد".

وقالت إن "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو مفتاح السلام والاستقرار، ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط ولكن أيضا في شمال شرق آسيا"، مضيفة: "نظرا لوجود مساهمة تقدمها كوريا الجنوبية للتحالف، فإن الدولتين ستحاولان التوصل إلى اتفاق من خلال إجراء مفاوضات."

يذكر أنه بموجب اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة التي وقعت عليها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بعد أشهر من المفاوضات، وافقت كوريا الجنوبية على دفع 1.04 تريليون وون (879 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 8.2% من 960 مليار وون في العام السابق.