رئيس المجلس العسكري السوداني: ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي اليوم عن البرهان قوله، إن قتل "المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

وشهدت مدينة الأبيض أحداثا دامية أمس الاثنين قُتل على إثرها ما لا يقل عن 5 أشخاص، فضلا عن إصابة أكثر من 50 آخرين.

وكان الضحايا سقطوا خلال مظاهرات خرجت احتجاجا على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع بما في ذلك الوقود والخبز، كما احتج المتظاهرون على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.