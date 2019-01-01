مقتل 8 أشخاص في مجمع سكني للعاملين بمطار في بابوا غينيا الجديدة

قال مسؤولون إن 8 أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم في حريق بمجمع سكني لموظفي مطار في بابوا غينيا الجديدة.

وقالت شركة المطارات الوطنية في بابوا غينيا الجديدة إن الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قد اجتاح 3 من منازل الموظفين بجوار مطار توكوا في راباول، العاصمة السابقة لمقاطعة إيست نيو بريتن.

وأفادت الشرطة بأن رجلا من العائلة التي توفي أفراد منها في الحريق يعمل موظفًا في شركة المطارات الوطنية، وهي وكالة حكومية تمتلك وتدير 22 مطارا على مستوى بابوا غينيا الجديدة. ونجا من الحريق إلى جانب ابنتيه الصغيرتين.

وقالت الشركة إن ثلاثة أشخاص نجوا ويتلقون العلاج من حروق خطيرة في مستشفى نونجا بيس العام.

وأضافت أن الشرطة والوكالات ذات الصلة تجري تحقيقات لتحديد سبب الحريق.

وقال أنطون بيلي، مساعد مفوض الشرطة في المنطقة، لوسائل الإعلام المحلية: "لقد كان حريقًا كبيرًا اجتاح المنزل بأكمله"، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان حادثا.

وأفادت الشركة بأن مطار توكوا لا يزال مفتوحا وأن العمليات لن تتأثر.