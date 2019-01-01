توجت أوليفر ناكاكاندي، طالبة إدارة الأعمال، البالغة من العمر 24 عامًا، بلقب ملكة جمال أوغندا الجديدة، لعام 2019-2020، خلفاً لكوين كويناكيو، التي مثلت أوغندا في مسابقة ملكة جمال العالم العام الماضي، بحضور ملكة جمال المكسيك والعالم الحالية، فانيسا بونس دي ليون.

ووفقاً لصحيفة «نيو فيزون» الأوغندية، فازت أوليفر، الطالبة الجامعية بعامها الدراسي الأخير بكلية إدارة الأعمال، في المنافسة التي تقدم لها 22 منافسة، فيما احتلت باترونيلا أكيين ومريم نياماتي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتم تتويج أوليفر ناكاكاندي خلال حفل أقيم مساء الجمعة، في فندق شيراتون الدولي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، من قبل ملكة جمال أوغندا السابقة كوين أبيناكيو، وملكة جمال العالم الحالية فانيسا بونس دي ليون، معلنين حصولها على سيارة تويوتا ويش.

وخلال الحفل أشادت رئيسة البرلمان الأوغندي، ريبيكا كاداجا، التي حضرت كضيف رئيسي بالحدث، بمنظمي المسابقة لغرسهم الثقة وتطوير المعرفة لدى الفتيات، كما حثت المتسابقات على استكمال ما تعلموه للتأهل للمسابقة، بغض النظر عن هوية الفائزة، وأنهت خطابها قائلة: "شكراً لكم جميعا على دعوتي إلى هذه المناسبة".

وشكرت فانيسا بونس دي ليون، الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للعام الحالي، المدير التنفيذي لمسابقة ملكة جمال أوغندا، بريندا نانيونجو، على غرس مبادئ الجمال في الفتيات، واعدة الحضور بعودة الزيارة إلى أوغندا، لوقوعها في حب الماتوكي، أشهر الأكلات الأوغندية.

ومن المقرر أن تمثل أوليفر ناكاكاندي، المقيمة في مدينة في بومبو بمنطقة لوييرو الوسطى، جمهورية أوغندا في النسخة الـ 69 من مسابقة ملكة جمال العالم، والمقرر انعقادها في 14 ديسمبر المقبل.