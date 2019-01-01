باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون بينهما في مجالي الأمن ومحاربة الإرهاب

اتفقت باكستان والصين، اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مجالي الأمن ومحاربة الإرهاب، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى بين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول زُبير محمود حيات الذي يزور الصين حالياً مع عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة الشؤون القانونية والسياسية للحزب الشيوعي الصيني "جوو شينجون" في العاصمة الصينية بكين اليوم.

وأكد الطرفان خلال اللقاء عزمهما على مواصلة توطيد شراكة التعاون الاستراتيجية بين باكستان والصين، كما شدد حيات على التزام الجيش الباكستاني بضمان أمن وسلامة المواطنين الصينيين، الذين يعملون بالمشاريع المتعلقة بالممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.