السيسي: وضعت قانونا خلال وجودي في منصب وزير الدفاع لحماية أراضي سيناء

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما أثاره وزير الإسكان بنموذج محاكاة الدولة المصرية، بشأن فرص التنمية في سيناء، وقانون 14، الخاص بعدم ملكية الأجانب في سيناء.

وقال خلال كلمته بجلسة محاكاة الدولة المصرية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الوطني للشباب، «تكلمتم عن سيناء كثيرا، وقولتوا سايبينها، وزميلنا في وزارة الإسكان بيقولي القانون رقم 14 بتاع عدم ملكية الأجانب في سيناء، ياسيادة الوزير القانون ده أنا اللي حطيته وأنا وزير دفاع عشان أحمي الأرض في سيناء يا دكتور»، ليقاطعه جميع الحضور بالتصفيق الحاد.

وأوضح أنه يسعى في كل فرصة للحديث في الجلسات عن ما تم إنجازه من المصريين والشباب، وليس إنجازات الحكومة، معقبًا: «ما أنجزته الدولة المصرية والله العظيم، ليس مبالغة ولا مجاملة اللي عملناه رائع جدا وعظيم جدًا جدًا بالنسبة للحالة اللي إحنا كنا فيها».

بدأت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.