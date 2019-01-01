أمير الكويت يبحث مع وزير الداخلية العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك

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بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - اليوم الثلاثاء - مع وزير الداخلية العراقي الدكتور طاهر ياسين الياسري، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض الجانبان- خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان- مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وكان وزير الداخلية العراقي الدكتور طاهر ياسين الياسري، قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية.