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أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان المشتركة المكلف في السودان،أهمية الخروج بالبلاد إلى بر الأمان عبر تعزيز دور القوات المسلحة والدعم السريع باعتبارهما صمام الأمان والحامية لأرض الوطن ومقدراته.

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" بمكتبه بالقصر الجمهوري مساء اليوم الثلاثاء، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

وأوضح رئيس هيئة الأركان - في تصريح صحفي - أن اللقاء يأتي في إطار بحث الأوضاع الراهنة في السودان وما يجب اتخاذه من إجراءات في الفترة المقبلة لترتيب شؤون القوات المسلحة والدعم السريع وغيرها من القوات العاملة على أمن وسلامة البلاد.

من جهة أخرى، أدت اللجنة المكلفة بتقصي حقائق الأحداث والاحتجاجات الطلابية الأخيرة بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (في وسط السودان وغرب الخرطوم) القسم أمام والي شمال كردفان المكلف اللواء ركن الصادق الطيب عبدالله.

وكان اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي حقائق الأحداث في الأبيض برئاسة صلاح عبد الرحيم حجير كبير مستشاري الولاية والعميد محمد علي عبد الجبار عضواً ومقرراً وممثلا لـ "الفرقة الخامسة مشاة هجانة" بالأبيض، إضافة إلى ممثل عن كل من الأجهزة العدلية والشرطيه والأمنية.

وشهدت مدينة الأبيض أمس تظاهرات لطلاب المدارس تخللتها أعمال عنف سقط فيها 5 قتلى بينهم 3 طلاب، حسب ما أعلن والي شمال كردفان، محملا "مندسين" المسؤولية عن أعمال العنف التي رافقت تظاهرات الطلاب.