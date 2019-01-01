علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يتردد بشان عدم تلمس المواطنين للإنجازات التي تنفذها الدولة قائلًا: "لما كانوا دايما ييجوا يقولوا حاسين إن إنجازات الحكومة مش واصلة للناس، فكنت دايمًا أقول لأ أنا مش معاكم".

وأضاف خلال كلمته بجلسة محاكاة الدولة المصرية، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب: "يقولوا لي ليه؟ أقولهم فيه كام مليون بيشتغل في كل مشاريع الدولة من أقصى الصعيد إلى الإسكندرية؟".

وتابع: "كل إنسان من دول أداة إعلامية وسط حبابيه وجيرانه وأصدقائه، وحتى لو كان فيه تحفظ على الوسائل الإعلامية إنها مقدرتش توصل ده، وأنا مش بدافع عن الإعلام لكن فيه تطور في الإعلام أنتوا عارفينه كويس أوي، والمفروض نتوافق مع هذا التطور ونوصل الناس الرسائل ونطمنهم إننا ماشيين على الطريق الصحيح".

بدأت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر