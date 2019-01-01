 حزب الحرية النمساوي يتطلع للفوز بـ20% من أصوات الناخبين والمشاركة في الائتلاف الحاكم - بوابة الشروق
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حزب الحرية النمساوي يتطلع للفوز بـ20% من أصوات الناخبين والمشاركة في الائتلاف الحاكم

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 3:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 3:51 م

أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي نوربرت هوفر، أنه يأمل أن يحوز حزبه على نسبة فوق 20% من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة في النمسا والتي تُعقد في 29 سبتمبر المقبل.

وقال هوفر - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن حصولنا على أقل من 20% سوف يعني أننا لن نشارك في الائتلاف الحاكم القادم وأننا سوف ننتقل إلى صفوف المعارضة متوقعًا أن يكون الائتلاف الحاكم في هذه الحالة مكونًا من حزبي الشعب والخضر.

وتوقع هوفر أن يحقق حزب الحرية نسبة قوية وأن يفرض نفسه كشريك جديد في الائتلاف الحكومي القادم على الرغم من التجربة السلبية الماضية التي جمعت حزب الشعب - والذي يحتل مقدمة الأحزاب - وحزب الحرية.

وكان الائتلاف الحكومي السابق بين حزبي الشعب والحرية قد انهار بعد الكشف عن فضيحة فساد تورط فيها رئيس حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه وعرفت إعلاميًا باسم " قضية ابيزا " وتضمنت تلقي تمويلات مشبوهة مقابل صفقات حكومية من سيدة أعمال روسية.

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