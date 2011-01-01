التغير المناخي قد يخلف آفات خارقة تهدد حياة البشر

عكف فريق من الباحثين في جامعة "نيويورك" على دراسة قدرة فطر "كانديدا أوريس"، على النمو في ظل درجات الحرارة الحالية، ومقارنته مع سلالات قريبه منه.

وتوصل الباحثون، في سياق أبحاثهم التي نشرت في مجلة "إم بيو"العلمية، إلى أن أغلب هذه السلالات لم تستطع تحمل درجات الحرارة العالية، غير أن الكانديدا أوريس لم تواجه مشكلات من هذا القبيل.

واستنتج الباحثون من دراستهم أن الفطر اكتسب هذه القدرة للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالية، ويعتقد الباحثون أن هذه الظاهرة لن تبقى فريدة، لأننا سنشهد مستقبلًا كائنات أخرى تكتسب مختلف القدرات التي تمكنها من إيذاء البشر بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الباحث"أرتورو كاساديفال"، في بيان صحفي أن "الدراسة تقترح أن تكيف الفطر مع درجات الحرارة العالية ليس إلا البداية، وسنواجه مشكلات أكثر وأكثر بمرور الزمن".