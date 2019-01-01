 غياب بايلي مدافع مانشستر يونايتد نحو 5 أشهر للإصابة - بوابة الشروق
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غياب بايلي مدافع مانشستر يونايتد نحو 5 أشهر للإصابة

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 11:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 11:22 م

قال النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الإيفواري إيريك بايلي مدافع الفريق سيغيب من أربعة إلى خمسة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

  وتعرض بايلي 25 عاما للإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على توتنهام وديًا في الصين يوم 25  يوليو الجاري.

  وقال سولسكايرفي تصريحات للصحفيين بعد الفوز على كريستيانسوند 1 - 0 في النرويج، اليوم الثلاثاء، وديًا : "نأمل أن يعود في فترة أعياد الميلاد".

  وأضاف: "كانت هناك أخبارإيجابية من الجراح، لقد خضع لعملية صباح اليوم".

  وتابع: " كان إيجابياً وتم العلاج ، سيكون اللاعب  على ما يرام".

  وكان بايلي خاض 18 مباراة فقط مع فريقه الموسم الماضي بسبب إصابات في الكاحل والركبة، الأمر الذي تسبب في غيابه عن المشاركة مع كوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا هذا الصيف التي اقيمت في مصر .

  ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في بطولة الدوري بمواجهة تشيلسي يوم 11 من أغسطس المقبل.


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