الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج

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قالت وزارة الصحة السعودية، إنه لم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج حتى الآن.
وأضافت «الصحة السعودية»، حسبما عرضت فضائية «العربية»، اليوم الخميس، أنه الأوضاع الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، مشيرة إلى أن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بشكل دقيق.