محافظ الغربية: توافر أنواع الوقود و273 أسطوانة بوتاجاز لأهالي زفتي

تواصل محافظة الغربية حملاتها التموينية المكبرة بمراكز ومدن المحافظة، في سبيل توفير كافة السبل لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.



وأشار محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إلى توافر أنواع الوقود في المحطات بنطاق المحافظة، تيسيرا على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وفي السياق ذاته، قامت مديرية التنوين والتجارة الداخلية بالغربية، بالمرور اليوم على المستودعات ومحطات الوقود بمدينة زفتى، وتم الإشراف على التوزيع، وتم الدفع بعدد 273 أسطوانة منزلية من بوتاجازكوا، لتوزيعها داخل المدينة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.