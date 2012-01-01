مهمة أوروبية لتدريب قوات الأمن في أفريقيا الوسطى

أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة تدريب مدنية لقوات الأمن ومسئولي وزارة الداخلية في جمهورية أفريقيا الوسطى.



ومن المقرر أن تبدأ المهمة يوم 9 أغسطس المقبل، لفترة أولية مدتها عامان.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد، اليوم الخميس، فإنه سيساعد خبراء مدنيون أوروبيون في تدريب مسئولي أجهزة إنفاذ القانون والشرطة في جمهورية أفريقيا الوسطى، كما سيقدمون العون لهم من أجل التصدي للتحديات الداخلية بشكل أفضل.



وتشهد الجمهورية الغنية بالألماس، والتي تعاني من الفقر، أزمة منذ أواخر عام 2012، عندما اندلعت أعمال عنف بين جماعات مسلمة ومسيحية متمردة.



وتأتي مهمة الاتحاد الأوروبي الجديدة، والتي تم الاتفاق عليها مبدئيا من قبل الدول الأعضاء الـ27 أواخر العام الماضي، إضافة إلى مهمة عسكرية قائمة بالفعل قامت بتدريب حوالي 3400 جنديا في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2016.



وتم اليوم الخميس أيضا تمديد تفويض مهمة التدريب العسكري لعامين آخرين، حتى سبتمبر عام 2022.