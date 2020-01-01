4 مشروعات لأفلام مصرية تشارك في سوق مهرجان دربان السينمائي بجنوب إفريقيا

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تشارك 4 مشروعات أفلام مصرية، ومشروع فيلم سوداني، ضمن فعاليات الدورة 11 لسوق دربان للأفلام، الذي يقيمه مهرجان دربان السينمائي، خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر القادم في جنوب إفريقيا.

وتضم قائمة مشروعات الأفلام المصرية المشاركة، فيلمين وثائقيين هما: "أبو زعبل 1989" إخراج بسام مرتضى، وإنتاج قسمت السيد، و"الرجالة مبتعيطش" إخراج محمد مصطفى، إنتاج هالة لطفي وفيليب موريس روبيه، بالإضافة إلى فيلمين روائيين هما: "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" إخراج خالد منصور، وإنتاج رشا حسني، و"المستعمرة" إخراج محمد رشاد، وإنتاج هالة لطفي وإتيان دو ريكو.

أما مشروع الفيلم السوداني المشارك فهو، "وداعا جوليا" إخراج محمد كوردفاني، وإنتاج أمجد أبو العلاء.

على جانب آخر، يشارك الناقد السينمائي المصري محمد طارق في برنامج دربان تالنتس -قسم النقد، وتشارك المخرجة المصرية نورا عبدالرحمن في ذات البرنامج - قسم التحريك، بمشروعها.

وبرنامج دربان تالنتس يقام على جانب مهرجان دربان السينمائي بالتعاون مع برنامج برلينالي تالنتس التابع لمهرجان برلين السينمائي، ويسعى لتعزيز معرفة وتمكين صناع الأفلام الأفارقة ومشاريعهم.