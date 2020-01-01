 مروان محسن: لاعبو الأهلي على قلب رجل واحد وكهربا إضافة للفريق - بوابة الشروق
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مروان محسن: لاعبو الأهلي على قلب رجل واحد وكهربا إضافة للفريق

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 12:52 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 12:52 ص

أكد مروان محسن مهاجم الأهلي، أن لاعبي الفريق في كامل تركيزهم بالفترة الحالية وذلك تحضيرا لمسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال مروان محسن في مكالمة هاتفية عبر قناة الأهلي:«مركزين في الفترة الحالية، والجميع على قلب رجل واحد، وبمشيئة الله نفرج جمهور الأهلي».

ووجه رسالة لمحمود عبدالمنعم "كهربا"، أثناء استضافته عبر قناة "الأهلي":«كهربا إضافة للفريق وكلنا سوف جماهير الأهلي بالفترة المقبلة».

ومن المقرر أن يعود الدوري بعد أيام قليلة، وكان الأهلي قد لعب وديتين بالفترة الأخيرة أمام سموحة والجونة ونجح في الفوز بهما.

 


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