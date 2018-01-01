السماح للممثلة آشلى جاد بملاحقة واينستين بتهمة التحرش الجنسى

قضت محكمة استئناف فى كاليفورنيا، أمس الأربعاء، أنه بإمكان الممثلة الأمريكية آشلى جاد ملاحقة المنتج السابق هارفى واينستين بتهمة التحرش الجنسى، والذى تعتبره أنه قضى على مسيرتها الفنية لأنها قاومت محاولاته.

وكان قاضٍ فدرالى فى محكمة البداية فى لوس أنجلوس قرر فى يناير 2019 أن التحرش الجنسى لا ينطبق على الممثلة، لكنه سمح لها فى المقابل القيام بملاحقات أمام القضاء المدنى بتهمة التشهير، وفقا لشبكة يورو نيوز.

وكانت آشلى جاد (52 عاما) من أولى النساء اللواتى كسرن الصمت حول تصرفات هارفى واينستين الذى تتهمه أكثر من 80 امرأة من بينهن نجمات من أمثال أنجلينا جولى وجوينيث بالترو بالتحرش والاعتداء الجنسيين أو الاغتصاب.

وحكم على المنتج النافذ سابقا فى فبراير الماضى فى نيويورك بالسجن 23 عاما بعد إدانته بتهمتى الاغتصاب والاعتداء الجنسى. وهو متهم فى إطار ملاحقات أخرى فى لوس أنجلوس بجرائم مماثلة من قبل ثلاث نساء.

وفى شكوى رفعتها فى أبريل 2018، أكدت آشلى جاد أن هارفى واينستين قضى على فرصها للمشاركة فى ثلاثية بيتر جاكسون «لورد أو ذى رينجز» وهى من أكثر الأعمال درا للإيرادات فى تاريخ السينما، بقوله للمخرج وفريقه إن العمل مع الممثلة «كابوس».

وأكد بيتر جاكسون علنا هذا الكلام خلال مقابلات.