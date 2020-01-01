قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن إعلان الجامعة الفرنسية التسويقي والذي استخدم شخصية نابليون بونابرت "ساذج" ولا يمكن أن يكون قد عُرض على متخصص.

وأضاف عفيفي في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الفضائية "الأولى"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإعلان يعبر عن حالة من غياب الوعي التاريخي، منوهًا إلى أن نابليون يصنف كمجرم استعماري؛ تسبب في ارتكاب جرائم ضد المصريين، وأطلق القنابل في القاهرة، بجانب اقتحام الأزهر الشريف بالخيل.

وأكد أن تأثير الحملة الفرنسية على مصر محدود جدًا، لافتًا إلى أن الجامعة الفرنسية كان لها اختيار شخصية مصرية مثل رفاعة الطهطاوي لتقديم الحملة التسويقية باسمه، مثلما تقدم منحا للمصريين باسمه.

وأثار إعلان دعائي عن الجامعة الفرنسية في مصر جدلا كبيرًا، بعد استخدامه شخصية نابليون بونابرت، القائد العسكري للحملة الفرنسية على البلاد في نهايات القرن الثامن عشر.

واستهدف الإعلان الترويج للجامعة حديثة العهد في مصر، على نحو ساخر قبل أن ينتقل إلى سرد ما اعتبره إنجازات لنابليون بونابرت عندما قدم إلى مصر، مثل فك رموز حجر رشيد وإدخال الطباعة وجلب علماء إلى البلاد.

ومُنيت حملة نابليون على مصر (1798 - 1801)، بالهزيمة بعد سنوات قليلة من غزو البلاد بهدف قطع الطريق على الإمبراطورية البريطانية ومستعمراتها في الهند.

وانتهى إعلان الجامعة الفرنسية بعبارة تدعو الطلاب الجدد إلى الدراسة بالجامعة، يقول نصها: "شارك في حملة نابليون بونابرت 2020". وهو ما أسهم في زيادة حالة الاستياء من الإعلان.