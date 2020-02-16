شرح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، طريقة رحيله عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مشيرا إلى أنها اصعب لحظة في مسيرته الكروية.

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "لعبت للأهلي 5 سنوات ولكني رحلت بعدما تم دمج فرق الناشئين، وهذا اثر علي لأنها كانت اصعب لحظة في حياتي ووعدت والدي بالعودة إلى الأهلي من جديد".

وأضاف: "تم تصعيدية إلى الفريق الأول لانبي بعدما سجلت 34 هدفا في الموسم الاول لي معهم كنت مؤثر جدا في الفريق".

وأكمل: "كانت أول مباراة لي ضد الأهلي في كأس مصر وشاركت بسبب خروج محمد أبو العلا من معسكر الفريق لوفاة والدته ولعبت وقتها على وائل جمعة وفزنا بهدف رامي ربيعة في مرماه وبعد ذلك هزمنا الزمالك في النهائي وتوجنا بلقب كأس مصر".