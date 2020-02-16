 رحيلي عن الأهلي أصعب لحظة في مسيرتي.. ووعدت والدي بالرجوع مرة أخرى - بوابة الشروق
الخميس 30 يوليه 2020 1:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رحيلي عن الأهلي أصعب لحظة في مسيرتي.. ووعدت والدي بالرجوع مرة أخرى

محمد جلال
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 12:19 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 1:08 ص

شرح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، طريقة رحيله عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مشيرا إلى أنها اصعب لحظة في مسيرته الكروية.

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "لعبت للأهلي 5 سنوات ولكني رحلت بعدما تم دمج فرق الناشئين، وهذا اثر علي لأنها كانت اصعب لحظة في حياتي ووعدت والدي بالعودة إلى الأهلي من جديد".

وأضاف: "تم تصعيدية إلى الفريق الأول لانبي بعدما سجلت 34 هدفا في الموسم الاول لي معهم كنت مؤثر جدا في الفريق".

وأكمل: "كانت أول مباراة لي ضد الأهلي في كأس مصر وشاركت بسبب خروج محمد أبو العلا من معسكر الفريق لوفاة والدته ولعبت وقتها على وائل جمعة وفزنا بهدف رامي ربيعة في مرماه وبعد ذلك هزمنا الزمالك في النهائي وتوجنا بلقب كأس مصر".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك