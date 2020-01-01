الصراع في أفغانستان يجبر أكثر من 100 ألف مواطن على النزوح من منازلهم

قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، إن أكثر من 100 ألف مواطن اضطروا للنزوح داخليا حتى شهر يوليو الجاري.

وأفاد المكتب بأن ما يقرب من 10 آلاف مواطن نزوحوا من منازلهم بسبب القتال بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان في الأقاليم الواقعة بشمال شرق البلاد الأسبوع الماضي. وكما نزح نحو 600 آخرين في الجنوب لنفس السبب.

ومازالت وتيرة العنف مرتفعة على الرغم من اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية في أواخر شهر فبراير الماضي. ويشار إلى أن المسلحين مازالوا يستهدفون القوات الأفغانية.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قال أمس الأول الثلاثاء إن أكثر من 10 الآف من أفراد القوات الحكومية قتلوا أو أصيبوا منذ توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان.

وقد وثقت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 1200 مدني خلال النصف الأول من عام 2020.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من أجل عيد الأضحى، الذي يبدأ غدا الجمعة. وقالت الحكومة إنها سوف تعلن أيضا وقف إطلاق النار.