البرلمان التونسي يسقط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي، اليوم الخميس، لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشى، عقب جلسة عامة خصصت للتصويت على ذلك.

ولم تفض نتيجة الاقتراع السري في البرلمان إلى الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لسحب الثقة، ما يعني استمرار رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي في منصبه، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، أن لائحة سحب الثقة من الغنوشي لم تحصل على النصاب المطلوب وهو أغلبية (النصف +1) لسحب الثقة.

وقال الفتيتي خلال الجلسة إن عدد الأعضاء الذين شاركوا في التصويت هم 133 عضوا، منهم 97 صوتوا لصالح سحب الثقة و16 ضدها و18 ورقة ملغاة وورقتان بيضاء.

وتخللت جلسة البرلمان خلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة ما أدى إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

وأكدت النائبة المعارضة، أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا حتى وإن لم تنجح محاولات سحب الثقة منه.

ويتهم نواب من الأحزاب المعارضة ومن أحزاب الائتلاف الحاكم المستقيل، الغنوشي بإخلاله بالنظام الداخلي والفشل في إدارة الجلسات، وكانوا تقدموا بعريضة لسحب الثقة وهي تستوجب توقيع ثلث نواب البرلمان الذي يضم 217 نائبا.