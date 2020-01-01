تقارير: راؤول خيمينيز في طريقه للانضمام ليونايتد

زعمت تقارير برتغالية، أن النجم المكسيكي راؤول خيمينز مهاجم ولفرهامبتون "في طريقه" إلى الانضمام إلى مانشستر يونايتد في الانتقالات القادمة.

وكان خيمينز محل اهتمام الشياطين الحمر في الفترة الماضية، وذلك حسبما ذكرت العديد من التقارير.

وذكرت شبكة "آر تي بي" البرتغالية، أن هداف الولفز في طريقة إلى يونايتد، وأضافت أن الصفقة من المحتمل أن تتم بنحو 30 مليون يورو.

وكان خيمينيز أحد أهم المهاجمين في الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، ونجح في قيادة فريقه في الموسم الماضي للتأهل للدوري الأوروبي.

وكان خيمينز قد نجح في إحراز 26 هدفا وساهم في صناعة 10 أهداف، وذلك في جميع المسابقات التي لعبها مع ولفز بالموسم الماضي.