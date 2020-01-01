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أفادت فضائية «سكاي نيوز»، صباح اليوم الخميس، بأن السلطات الكويتية أعلنت السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت.وأضافت أن القرار استثنى المقيمين القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران والنيبال.