 باستثناء 7 دول.. الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد - بوابة الشروق
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باستثناء 7 دول.. الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد

جابر الأحمد الصباح أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح أمير الكويت
هدى أمين
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 5:31 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 5:31 ص

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، صباح اليوم الخميس، بأن السلطات ‏الكويتية أعلنت السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت.
وأضافت أن القرار استثنى المقيمين القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران والنيبال.


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