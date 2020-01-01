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أفادت فضائية «سكاي نيوز»، صباح اليوم الخميس، بأن السلطات ‏الكويتية أعلنت السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت.

وأضافت أن القرار استثنى المقيمين القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران والنيبال.