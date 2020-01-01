خبراء: وفيات كورونا بجنوب أفريقيا أعلى من المعلن عنه

وجد باحثون في مجال الطب في جنوب أفريقيا اختلافا كبيرا، بين أعداد وفيات كورونا "كوفيد-19"، المؤكدة في البلاد وعدد الوفيات الطبيعية المفرطة، ما يوفر المزيد من الأدلة على أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم من الفيروس أعلى من التقارير الحكومية.



وجنوب أفريقيا هي خامس دولة من حيث التضرر بفيروس كورونا حيث لديها 471 ألف و123 إصابة.



وذكرت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل سبعة آلاف و479 وفاة حتى أمس الأربعاء بكورونا وهو أقل بقليل من إيران أو المملكة المتحدة اللتين لديهما عدد مماثل تقريبا لإجمالي الإصابات.



غير أن العدد المفرط للوفيات أظهر "زيادة كبيرة" في الأسابيع الماضي، لتصل إلى 22 ألف و279 بين 6 مايو و21 يوليو، أي أعلى بكثير مما كان متوقعا، استنادا إلى البيانات التاريخية، حسبما أفاد مجلس الأبحاث الطبي الجنوب أفريقي في تقرير اليوم الخميس.



وقال المجلس، إن الوفيات المسجلة أظهرت نمطا مختلفا بالكامل عن ذلك الذي تشير إليه الاتجاهات التاريخية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت جليندا جراي، الرئيسة التنفيذية للمجلس، في بيان، إن المجلس تتبع بالرصد الوفيات لعقود في جنوب أفريقيا وهذا النظام أشار إلى وفيات مفرطة على صلة بجائحة كوفيد-19.