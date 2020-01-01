11 نائب برلماني في تركيا مصابون بكورونا

ذكر موقع "ديكان" التركي الاخبارى، اليوم الخميس، أن 6 من أعضاء البرلمان التركى قد أجروا اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وظهرت نتيجتهم إيجابية مما رفع عدد المشرعين الأتراك المصابين بتوفير 19 إلى 11 برلماني.

وقال الموقع إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرلمان التركي هو 43 حالة منهم موظفين ونواب.

وأضاف الموقع أنه قد تم وضع النواب فى الحجر الصحى فى مستشفى أنقرة بينما خىج 4 اخرين كانوا قد امتثلوا للشفاء، فيما يخضع سبعة مشرعين حاليا للعلاج .

وأوضح "ديكان" أن أحد النواب، وهو عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم أمين أكباش أوغلو، حالته غير مستقرة وتم إدخاله إلى العناية المركزة.

وسجلت تركيا أمس 942 حالة جديدة من حالات فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 228,924، وفقا لرسم بياني نشره وزير الصحة التركي فخرالدين كوجه على تويتر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات في تركيا إلى 5659 في الساعات الـ 24 الماضية، وفقاً للرسم البياني.