مطار طابا يستقبل أول رحلة دولية من بولندا 5 أغسطس

تلقت وزارة الطيران المدنى، عدة خطابات من شركات السياحة ومنظمي الرحلات لتسيير رحلات جوية إلى مطار طابا، حيث يستقبل مطار طابا أول رحلة دولية قادمة من بولندا فى 5 أغسطس المقبل، كما تعاقدت شركة مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير ٧ رحلات طيران عارض لمدينة طابا خلال الفترة من ١٩ أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 10 رحلات طيران عارض أيضاً لمدينة شرم الشيخ.

يأتى هذا عقب الزيارة التى قام بها وزيرا الطيران والسياحة لطابا مؤخراً، حيث تققد الطيار محمد منار مطار طابا، واطمأن على جاهزية المطار الذى يعد من المطارات السياحية الواعدة لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة إلى مدينة طابا.

وأكد منار حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار فى تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحة وشركات الطيران ومنح شركات الطيران التى تقصد المطارات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والأيواء بالإضافة إلى تخفيض بنسبة ٢٠% على الخدمات الأرضية حتى أخر أكتوبر 2020، وذلك لتنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.