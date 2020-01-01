شخصيات بارزة مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج تمثل أمام القضاء

من المقرر أن يمثل أمام القضاء، اليوم الخميس، 15 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونج كونج اعتقلوا في أبريل في إطار إجراءات صارمة ضد الشخصيات الرئيسية في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.

ومن بين النواب والناشطين البارزين الذين اعتقلوا في 18 أبريل قطب الإعلام الذي يملك صحيفة "آبل ديلي" الشهيرة المؤيدة للديمقراطية، جيمي لاي، ومؤسس الحزب الديمقراطي في هونج كونج، مارتن لي كيو.سي.

ويعود هؤلاء إلى المثول للمحاكمة بعد تأجيلها في 15 يوليو لمواجهة اتهامات تشمل انتهاك قانون النظام العام من خلال المشاركة في 3 تجمعات بدون تصاريح تم تنظيمها في 18 أغسطس وأول أكتوبر و18 أكتوبر من العام الماضي.

وسوف يواجه بعضهم اتهامات إضافية للإعلان عن مسيرة عامة بدون تصريح أيضا في 13 سبتمبر و19 أكتوبر.

ورفضت الشرطة مرارا الطلبات المقدمة لعقد هذه التجمعات بشكل قانوني.

وكانت التجمعات التي تشير إليها التهم جزءا من أهم حركة احتجاج في المدينة في العصر الحديث، والتي انطلقت في 9 يونيو 2019، مع مشاركة ما يصل إلى مليون شخص للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال متهمين إلى البر الرئيسي للصين للمحاكمة.

وتوقفت الحركة تدريجيا في يناير، بسبب وباء كورونا.

وجاءت هذه الموجة الأولى من الإجراءات الصارمة ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية قبل فرض الصين لقانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج في 30 يونيو 2020 عشية الذكرى الثالثة والعشرن لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة للصين.

ويستهدف القانون الجديد الانفصال وأعمال الإرهاب والتخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية.