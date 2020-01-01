جائحة كورونا تغيب احتفالات شعبية لآلاف المصريين يوم عرفات

غيبت جائحة كورونا، الاحتفالات الشعبية التي يقيمها الآلاف من المصريين فوق جبل حميثرة جنوبي محافظة البحر الأحمر في كل عام، في ختام احتفالاتهم بمولد القطب الصوفي سيدي أبي الحسن الشاذلي، والتي توافق يوم وقوف الحجاج على صعيد عرفات الركن الأعظم من الحج.

ومنعت سلطات محافظة البحر الأحمر، الاحتفالات التي كانت تستمر قرابة الأسبوعين وتنتهي بالوقوف فوق الجبل، لرؤية أنوار بلاد الحجاز في يوم عرفة وليلة وصبيحة عيد الأضحى المبارك.

وجاء منع الاحتفالات في إطار الإجراءات والتدابير التي فرضتها السلطات المصرية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكان آلاف المصريين يتوافدون في كل عام على وادي حميثرة، جنوبي محافظة البحر الأحمر، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد القطب الصوفي الشيخ ابى الحسن الشاذلي، المغربي الأصل، والذي دفن في تلك البقعة بمصر إثر وفاته، وهو فب طريقه إلى الحج عبر ميناء عيزاب القريب من حميثرة، والذي كان يستخدمه المصريون والمغاربة في الوصول لبلاد الحجاز.

وتحل الليلة الختامية لمولد الشيخ أبي الحسن الشاذلي، اليوم الخميس، وتتزامن فى كل عام مع حلول وقفة الحجيج على جبل عرفات

ويقف الزوار والمشاركون بمولد الشيخ القطب أبي الحسن الشاذلي، فوق جبل حميثرة، وأعينهم صوب المشاعر المقدسة لرؤية أنوار بلاد الحجاز، داعين الله أن يكتب لهم آداء فريضة الحج والوقوف بعرفة.

وتتجه أنظار أعضاء الطرق الصوفية بمصر في مطلع شهر ذو الحجة من كل عام نحو وادي وجبل حميثرة، حيث يقع ضريح ومسجد الشيخ أبي الحسن الشاذلي.

وتتوافد مواكب الزوار من كل محافظات مصر سالكة الطرق المؤدية إلى جنوب البحر الأحمر عبر الأقصر وأسوان، حيث يقيمون في خيام يقومون بنصبها فى محيط المسجد وفوق جبل حميثرة ومعهم أضحية العيد التي يحرص الكثيرون على ذبحها فى محيط مسجد وضريح أبي الحسن الشاذلي.

ويعد أبو الحسن الشاذلي، أحد أقطاب التصوف في مصر والمغرب العربي، وينتهي نسبه إلى الحسن ابن الصحابي على بن أبي طالب، وابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد، وولد بقرية غمارة قرب سبتة ببلاد بالمملكة المغربية، حيث تلقى علومه الدينية الأولى، وانتقل بعلومه إلى كل من تونس ومصر.