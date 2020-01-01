عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، اليوم الأربعاء، 4 أشقاء، بالسجن 10 أعوام؛ لاتهامهم بقتل شقيقهم؛ لقيامه بخلع ملابسه أمام المواطنين، كونه مريض نفسيًا، مما يسبب لهم حرجا، وتبرئة شقيقتهم الخامسة، وذلك في القضية رقم 1654 لسنة 2019 جنايات برج العرب.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 1696 لسنة 2019 كلي الدخيلة، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب؛ يفيد العثور على جثة شخص، يدعى "م.م.خ"، وبها آثار ضرب، ما يعني وجود شبهه جنائية وراء الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته، إلى أن أشقاء المجني عليهم، وهم: "ي.م.خ"، "ع.م.خ"، و"ز.خ.ع"، و"ع.ع.ع"، وراء الواقعة، حيث احتجزوه في منزل أحدهم، وقيدوه من يديه وقدميه، مستخدمين حبل، وتعدوا عليه بالضرب، فأحدثوا به إصابات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبتقنين الإجراءات، وضبطهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز الأداه المستخدمة في الحادث، وبإحالتهم للنيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطي مسعود شعلة، وأمانة سر، محمد عثمان.