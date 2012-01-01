الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيطرد روسيا إذا لم تدفع غرامة بحلول 15 اغسطس

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الخميس إنه سيطرد الاتحاد الروسي الموقوف منذ 2015 بسبب مخالفة لوائح المنشطات إذا لم يدفع غرامة كبيرة بحلول 15 اغسطس.

وقال رون أندرسن رئيس مجموعة عمل تشرف على جهود رفع الإيقاف عن روسيا إنه تلقى ضمانا من وزير الرياضة الروسي أوليج ماتيتسين بأن بلاده ستدفع 6.31 مليون دولار قيمة الغرامة وتكاليف أخرى قبل منتصف اغسطس اب. وكان الاتحاد الروسي أخفق في الوفاء بالموعد الأصلي في الأول من يوليو.

وإذا تم طرد روسيا، وهو قرار يحتاج لمصادقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لألعاب القوى عندما تنعقد العام المقبل، فانه سيتم استبعاد الرياضيين الروس من المسابقات الدولية ومن بينها تلك التي سمح لهم في بادئ الأمر بالمشاركة فيها كرياضيين مستقلين.