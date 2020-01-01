قال الدكتور طه عبدالله، رئيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة، إن إعلان الجامعة الدعائي عن نابليون بونابرت؛ كان لغرض دعائي ولا يهدف إطلاقا للترويج للاستعمار.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن الحملة الفرنسية كما كانت لها جوانب استعمارية، فلها جوانب مضيئة لا يمكن تجاهلها.

وأشار إلى أن الحملة الفرنسية جاءت بـ151عالما في تخصصات مختلفة، منوهًا إلى أنهم السبب الرئيسي في فهم الحضارة الفرعونية بداية من فك رموز حجر رشيد.

وأكد رئيس الجامعة الفرنسية، أن من ضمن الأهداف أيضًا للإعلان، الدعوة للذوق والفن والجمال، متابعًا: لم نقصد سوء النية أو الترويج للاستعمار على الإطلاق.

وأثار إعلان دعائي عن الجامعة الفرنسية في مصر جدلا كبيرًا، بعد استخدامه شخصية نابليون بونابرت، القائد العسكري للحملة الفرنسية على البلاد في نهايات القرن الثامن عشر.

واستهدف الإعلان الترويج للجامعة حديثة العهد في مصر، على نحو ساخر قبل أن ينتقل إلى سرد ما اعتبره إنجازات لنابليون بونابرت عندما قدم إلى مصر، مثل فك رموز حجر رشيد وإدخال الطباعة وجلب علماء إلى البلاد.

ومُنيت حملة نابليون على مصر (1798 - 1801)، بالهزيمة بعد سنوات قليلة من غزو البلاد بهدف قطع الطريق على الإمبراطورية البريطانية ومستعمراتها في الهند.

وانتهى إعلان الجامعة الفرنسية بعبارة تدعو الطلاب الجدد إلى الدراسة بالجامعة، يقول نصها: "شارك في حملة نابليون بونابرت 2020". وهو ما أسهم في زيادة حالة الاستياء من الإعلان.