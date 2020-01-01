نفوق أول كلب مصاب بكورونا فى الولايات المتحدة

أفادت تقارير، بأن أول كلب أصيب بفيروس كورونا المستجد، فى الولايات المتحدة، قد نفق بعد رحلة مع المرض، فيما روت أسرته بعض التفاصيل المحيطة بالإصابة فى مقابلة مع موقع «ناشونال جيوجرافيك».

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت، فى يونيو الماضى، عن إصابة كلب من فصيلة «جيرمان شيبرد»، عمره ست سنوات، من ولاية نيويورك، بالفيروس، بحسب موقع قناة «الحرة» الأمريكية.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة الصحية البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، بأن الكلب «بادى» ظهرت عليه أعراض مرض تنفسى، وتم أخذ عينات منه، وبالفحص تبينت إصابته بالفيروس.

وقال روبرت ماهونى، صاحب الكلب، إن الأخير ظل يعانى من مشاكل فى التنفس، منذ منتصف شهر أبريل الماضى، لمدة أسابيع، وفى بادئ الأمر استبعد الأطباء البيطريون إصابته بالفيروس حتى أكدت الفحوصات ذلك.

ومع مرور الوقت ازدادت الحالة سوءا، وظهرت مشكلات صحية أخرى، وفى يوم 11 يوليو، وجد روبرت وزوجته أن الكلب يخرج دما متجلطا من أنفه وفمه، وحينها علما أنها النهاية المحتومة فاتخذا قرار بـ«الموت الرحيم».

وبينت الفحوصات أنه كان مصابا بالسرطان، ودعت العائلة العلماء إلى دراسة حالته من أجل التعرف أكثر على المرض.

ورغم أنه كان مصابا بالسرطان، قالت ناشونال جيوجرافيك «من غير الواضح ما إذا كان السرطان جعله أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجى، أو أن الفيروس أصابه بالمرض».