رئيس الوزراء: سنواصل التصدي بكل شدة للتعديات على أملاك الدولة

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة ستواصل التصدي بكل شدة لكافة صور التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، مُوكدا ضرورة إزالتها بالكامل، حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة أخرى في المستقبل.

وتابع مدبولي الموقف التنفيذي للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضي، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 27 يوليو 2020، في تقرير تلقاه من محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأوضح شعراوى أن الموجة الـ 16 للإزالات خلال الفترة المشار إليها، تمت إزالة 6437 مخالفة بناء، بمساحة 1794430 م2، بالإضافة إلى إزالة 2721 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 112825 فداناً.

وتناول وزير التنمية المحلية في تقريره، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الأملاك الخاصة، خلال الفترة من 25 مارس حتى 25 يوليو 2020، موضحا أنه تمت إزالة 9331 مخالفة بناء، بمساحة 1772689 م2، فضلاً عن إزالة 20092 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة نحو 96244 فداناً، مضيفا أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية وصل إلى 12641 حالة.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 28 يوليو 2020، ما يُقارب 8 ملايين طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.

وذكر التقرير أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها اعتباراً من 14 يوليو 2020 وحتى 26 يوليو2020، 538394 طلباً، ووصلت رسوم التقديم والفحص إلى 296.2 مليون جنيه، فيما بلغت رسوم جدية التصالح 25% مبلغ 410.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي المتحصلات إلى 706.8 مليون جنيه.