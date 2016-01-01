مدير التعددية في حملة الرئيس الأمريكي: الاقتصاد من العوامل المرجحة لترامب في الانتخابات المقبلة

أكد مدير التعددية في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حملة «مسلمون مع ترامب»، ساجد ترار، أن ما وصفها بعمليات النهب التي تمت خلال الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تمثل أفضل دعاية لترامب في حملته الانتخابية، مشددا على أن الاقتصاد يمثل أحد العوامل المرجحة لترامب في الانتخابات المقبلة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «الغد»، مساء أمس الأربعاء، أن ما يروج له المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، جون بايدن، بشأن التصويت المتوقع في الانتخابات «خدعة»، مؤكدًا أن غالبية المسلمين في أمريكا صوتوا لصالح دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وتابع: «بايدن في مركز صنع القرار منذ 48 عاما وجني الكثير من الأرباح، السياسة ليست مهنة ولكنها خدمة عامة».

وأوضح أن كثيرًا من المسلمين في أمريكا سيصوتون لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه واثق من فوز ترامب في الانتخابات المقبلة.