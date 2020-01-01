الوادي الجديد: التأكد من اتباع المجازر كل الإجراءات الوقائية من كورونا

تمكنت حملة مكبرة من الطب البيطري والصحة والتموين في الوادي الجديد، من ضبط كميات من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الحملات اليومية على الأسواق والمحلات التجارية؛ لضمان توافر كميات من المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن بجودة وصلاحية للاستهلاك الآدمي، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة من قبل جهات الاختصاص وإخطار النيابة لتتولى التحقيق، وذلك في إطار الحملات المستمرة لضمان توافر أسماك ولحوم ودواجن صالحة للاستهلاك وحماية المواطنين سواء في محلات الجزارة والدواجن أو المطاعم المختلفة التي تقدم مأكولات مطهية.

وأضاف أنه سيتم فتح جميع المجازر ونقاط الذبح في المحافظة بالمجان بداية من الغد أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى نهاية أيام التشريق، وستم تواجد طبيب نوبتجي للكشف على الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وتكليف الإدارات البيطرية بجميع مراكز المحافظة بالمرور الدائم على المجازر التابعة لها بواسطة رؤساء المجازر بكل مركز.

من جانبه، أكد الدكتور سعد غانم رئيس قسم المجازر والتفتيش بمركز الداخلة، أن كل مجازر القرى جاهزة، وتم المرور والتأكد من اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتا إلى عدم دخول المواطنين مجازر الذبح إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مشيرا إلى أنه سيتم تطهير المجازر بعد انتهاء ذبح كل أضحية لحماية المواطنين وأخذ الحيطة والحذر من حدوث أي تجمعات داخل الأماكن المغلقة.

وأنهت محافظة الوادي الجديد، كل الاستعدادات القصوى بمرافق المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم اتخاذ كل التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أي أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة، بجانب تكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث.

ووضعت المحافظة خطة للمرور على المقاهي والكافتريات بكل المراكز للتأكد من التزامها بقرارات مجلس الوزراء، بجانب استمرار غلق كل الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز المحافظة للحد من التجمعات البشرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بجانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية.