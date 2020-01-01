مؤشر الكهرباء الكويتي يسجل أعلى حمل في تاريخ البلاد بـ 14960 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أن مؤشر الحمل الكهربائي اليوم الخميس، سجل 14 ألفا و960 ميجاوات، وهو أعلى حمل في تاريخ البلاد.

وأوضحت وزارة الكهرباء الكويتية -في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن مؤشر الحمل الكهربائي لامس 15 ألف ميجاوات، بفارق نحو 640 ميجاوات عن الحمل الأقصى المتوقع لهذا العام، والذي يبلغ 15600 ميجاوات.

وناشدت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، المواطنين والمقيمين، العمل على الترشيد في استهلاكهم، خاصة في أوقات الذروة، بما يخفف الضغط على الشبكة ويجنبها الانقطاعات والأعطال.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المناطق في الكويت، تعرضت اليوم إلى انقطاعات متفرقة في الكهرباء، ناتجة عن الضغط الكبير على الشبكة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 51 درجة؛ وتعاملت فرق الطوارئ معها في منطقتي (حولي والزهراء) وغيرهما، بالاضافة الى تضرر أحد الخطوط الهوائية في إحدى مناطق الشاليهات، وانفصاله عن الخدمة بسبب دخول شاحنة في مجاله الكهربائي.