كرم جبر: نبحث الاستفادة من خريجي الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه التقى بمديرة الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب؛ للاستفادة من كوادر الأكاديمية الوطنية لتدريب الصحفيين والإعلامين وتطوير مهارتهم، لافتًا إلى تبادل الرؤى والأفكار بين المجلس الأعلى للإعلام والأكاديمية الوطنية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إمكانيات الأكاديمية الوطنية للتدريب كبيرة وضخمة، وأيضًا المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بخريجي الأكاديمية للانضمام إلى اللجان المختلفة بالمجلس، وتأسيس مكتب مشترك لبحث موضوعات الرأي العام.

وأكد بحث ملف مسلسلات رمضان، وإمكانية طرحها أمام المجتمع لمناقشة الموضوعات التي تهم الأسرة، وأيضًا المسلسلات الوطنية مثل الاختيار.

وذكر جبر أنه تم بحث ملف احترام الفن المصري والفنانين، لمنع وجود برامج للسخرية من قدرهم وصورتهم أمام الرأي العام، وذلك عن طريق وجود رادع أخلاقي ومجتمعي لهذه البرامج.