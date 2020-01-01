ذكرت توقعات شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، أنها ستسجل خسائر قياسية في عام 2020.

وأعلنت الشركة المملوكة للحكومة، اليوم الخميس، أنها تتوقع بحلول نهاية العام تسجيل خسائر تشغيل (قبل احتساب الضرائب والفوائد) بقيمة تصل إلى 5ر3 مليار يورو.

وأضافت الشركة، أن من الممكن أن تتراجع العائدات إلى 5ر38 مليار يورو، مقابل عائدات بقيمة 4ر44 مليار يورو حققتها الشركة في العام الماضي، وذكرت الشركة أن توقعاتها محفوفة بدرجة عالية من حالة عدم اليقين.

من جهته، قال ريشارد لوتس، رئيس مجلس إدارة الشركة إن "الفيروس عرقل مسارنا الناجح للنمو على نحو غير متوقع ومن ثم أوقع دويتشه بان في أسوأ أزمة مالية لها منذ نشأتها".

وتراجعت عائدات الشركة في النصف الأول بنسبة نحو 12% مقارنة بنفس الفترة من 2019، لتصل إلى 4ر19 مليار يورو، فيما وصلت خسائر التشغيل إلى 8ر1 مليار يورو، وعزت الشركة هذه الخسائر بالدرجة الأولى إلى جائحة كورونا.

كما تضمنت هذه الخسائر عاملا خاصا تمثل في قيود إهلاك بـ4ر1 مليار يورو في قيمة شركة اريفا البريطانية المملوكة لدويتشه بان، ويُعْزَى هذا التراجع في قيمة اريفا إلى تداعيات الجائحة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومشاكل في السوق البريطانية.

وقد أدت كل هذه العوامل إلى صافي خسائر لدويتشه بان بقيمة 7ر3 مليار يورو في النصف الأول، كما تم الإعلان عنه أول أمس الثلاثاء.