إغلاق كورنيش النيل والحدائق بالقليوبية خلال أيام العيد

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قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إغلاق كورنيش النيل ببنها والحدائق طوال فترة عيد الأضحى المبارك، منعا لتجمعات المواطنيين خلال الاحتفال بالعيد.

وأوضح الهجان، أن تلك الخطوة من باب الحرص على مصلحة المواطنين وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحتى تمر الاحتفالات بسلام.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والبعد عن التجمعات ليمر العيد بسلام على الجميع.

وأضاف أنه تقرر أيضا منع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمنع أي تجمعات على كورنيش النيل في بنها والقناطر الخيرية.

وأشار إل أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية في القليوبية لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين، وتعيين مجموعات من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدن وخاصة القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة.

وصرح محافظ القليوبية بأنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة، ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة خلال أيام العيد.