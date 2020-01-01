قادة الإمارات يهنئون رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية بعيد الأضحى

بعث رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة إلى رؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، وللأمة العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.