تعبر مطار الكويت الدولي، 24 رحلة طيران تحمل على متنها 4035 راكبا إلى مطارات 8 دول هي، مصر، والإمارات، وباكستان، وتركيا، والنيبال ولبنان، وإيران، وقطر، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى 4 مطارات في مصر لـ13 رحلة تقل 2120 عاملا مصريا من العالقين.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الخميس، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ13 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، ذاكرا أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، بيّن أن الرحلة الأولى رقم 543 قيام من مطار الكويت 00:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 180 عاملا، والرحلة الثانية رقم 1645قيام من مطار الكويت 9:05 تصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 200 عامل.

أما الرحلة الرابعة رقم 2406 قيام من الكويت 14:00، تصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة رقم 541 قيام من الكويت 14:15 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 180 عاملا، والرحلة السادسة رحلة رقم 3277 قيام من الكويت 14:50 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 200 عامل، والرحلة السابعة رحلة رقم 545 قيام من الكويت 16:15 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 200 عامل.

أما الرحلة الثامنة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05، تصل إلى مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة رقم 722 قيام من الكويت 18:55، تصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة العاشرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05، تصل إلى مطار الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الحادية عشر رقم 1733 قيام من الكويت 19:05، تصل إلى مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية عشر، قيام من الكويت 20:05، تصل إلى مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة عشر رقم 2402، قيام من الكويت 21:30 تصل إلى مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.