سجل الاقتصاد المكسيكي انكماشا حادا في الربع الثاني من العام الحالي بسبب جائحة كورونا.



وأعلن مكتب الإحصاء في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد انكمش بسنبة 18.9% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



كانت الكثير من القطاعات في البلاد علقت أعمالها اعتبارا من أبريل الماضي من أجل وقف انتشار فيروس كورونا، وقد تسببت الجائحة في فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم.



وقال الرئيس المكسيكي اندرياس مانويل لوبيز اوبرادور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن "أبريل ومايو ويونيو كانوا أسوأ شهور".



وأضاف أوبرادور أنه لم يعد هناك "فقد للوظائف عمليا في يوليو الجاري".