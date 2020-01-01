ألميريا يعود للتدريبات بعد عزل حالة كورونا

كشف نادي ألميريا الإسباني، اليوم الخميس، عن آخر التطورات داخل الفريق بشأن اختبارات فيروس كورونا المستجد.

وكان ألميريا قد أعلن أمس الأربعاء، إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا دون الكشف عن هويته.

وقال النادي، في بيان رسمي اليوم الخميس: "الشخص الذي جاء اختباره إيجابي التزم الحجر الصحي في المنزل، وفي حالة صحية جيدة".

وأضاف: "خضع جميع أفراد الفريق لاختبارات كورونا، الأربعاء، وجاءت النتيجة سلبية والفريق يعود للتدريبات اليوم، وسيخضع اللاعبون والأجهزة الفنية للاختبارات مرة أخرى قبل بدء التدريب مساء اليوم".

وواصل: "يتخذ النادي، بناءً على طلب رابطة الليجا، سلسلة من التدابير في التدريبات، مثل عدم استخدام غرف تغيير الملابس وتجنب التمارين في أزواج".

وأنهى ألميريا موسمه بدوري القسم الثاني، في المركز الرابع، وسيخوض دورة ترقي لتحديد الفريق الثالث، الذي سيرافق كل من هويسكا وقادش للأضواء.