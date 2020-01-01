مكة المكرمة تحمي الحجاج من كورونا بمعقم خالي من الكحول

بدأت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية بالسعودية، إهداء الحجاج معقم صحي خالي من الكحول، لضمان وقايتهم وحمايتهم من العدوى بالفيروسات خصوصا مع ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتوزع الجمعية معقم معتمد من هيئة الدواء والغذاء السعودية، ومصنع بتقنية "مايكروسيف"، التي تجعله يقضي على الفيروسات خلال 30 ثانية ولا يسبب أية أضرار للمستخدم، بماةيضمن الحفاظ على سلامة وصحة زوار بيت الله الحرام.

وقال منصور بن عامر العامر، المدير العام للجمعية، في بيان اليوم الخميس، إن الجمعية حريصة دوما على الترحيب بالحجاج وتقديم الهدايا لهم، خصوصا ما يعينهم على أداء الفريضة بيسر ويحميهم من أية مخاطر، لا سيما المخاطر الصحية في ظل ظروف جائحة كورونا.

وذكر العامر أن الجمعية توزع المعقمات على الحجاج، وأيضا القائمين على تنظيم مناسك الحج من مختلف الجهات لضمان حمايتهم من خطر الفيروسات.